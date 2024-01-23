Мир 23 января 2024, 23:53 Взрывы прогремели в Харькове и Киевской области Unsplash

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Взрывы прозвучали в Харькове, Киевской области и подконтрольном украинским властям городе Херсоне. Об этом сообщили местные СМИ.

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил сообщения о взрывах.

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Исходя из данных ресурса по оповещению населения, воздушную тревогу объявили в Житомирской, Киевской, Харьковской и Николаевской областях.

Утром 23 января стало известно о взрывах в Павлограде Днепропетровской области Украины. По словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, системы противовоздушной обороны сработали в Киеве, где тоже слышали звуки взрывов.

Также взрывы фиксировали в Харькове. Онлайн-карта воздушных тревог показывала, что на всей территории Украины сработали сирены, сообщающие о ракетной опасности.