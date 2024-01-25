Мир 25 января 2024, 08:58 Отказавшихся эвакуироваться из Харьковской области украинцев оставили без пенсии и электричества Офицер Марочко: киевские власти создали неэвакуировавшимся невыносимые условия piqsels

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На Украине отказавшихся эвакуироваться вглубь страны жителей оставили наедине со своими проблемами. Им перестали платить пенсии, обеспечивать водой и электричеством. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«В связи с провалом Киевом мероприятий по принудительному перемещению мирных граждан в ряде населенных пунктов Харьковской области украинские власти начали прибегать к методам административного давления на людей», — сказал он.

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По информации Андрея Марочко, отказавшимся эвакуироваться перестали выдавать социальные пособия и пенсии, восстанавливать подачу электричества, газа и воды. Госучреждения в их населенных пунктах закрыли. Офицер заявил, что местные власти поставили ультиматум — деньги и коммунальные услуги украинцы получат после переезда.

Невыносимые условия жизни, по его словам, создали не только чиновники, но и военные. Андрей Марочко заявил, что бронетехнику и тяжелые вооружения расставили в жилых районах. Солдат заселили в дома мирных граждан. Офицер сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины запугивали людей, угрожали им и вели себя неадекватно.

Эвакуацию части Купянского района Харьковской области объявили летом 2023 года. Детей планировали вывезти принудительно.