Мир 08 января 2024, 10:13 Промышленные объекты получили повреждения из-за взрыва в Харькове Мэр Терехов: в Харькове из-за взрыва получили повреждения промышленные объекты Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/globallookpress

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Промышленные объекты получили повреждения в Харькове. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Игорь Терехов.

«Утро начинается со взрыва в городе», — отметил он.

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Мэр добавил, что харьковские промышленные объекты подверглись удару, в результате чего случился пожар. Службы города уже занимаются тушением. Терехов предупредил о возможности новых атак.

По данным украинского ресурса по оповещению, в 06:46 в Харьковской области прозвучал сигнал воздушной тревоги, который продолжался около трех часов. В 09:25 его отменили. Сигнал также прекратился в Киевской, Сумской, Одесской, Николаевской, Закарпатской, Львовской и других областях.

Вечером 7 января Игорь Терехов заявил о взрывах в Харькове. По его словам, никто не пострадал, разрушения отсутствуют.