Мир 07 февраля 2024, 07:17 Воздушную тревогу объявили на Украине Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей стране Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/globallookpress

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Утром 7 февраля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил Telegram-канал оповещения.

В 05:02 сирена зазвучала в Харьковской области, спустя почти 15 минут — в Полтавской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской и других областях. К шести часам утра воздушную тревогу объявили по всей стране, в том числе в Закарпатской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

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«В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — заявила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Глава администрации Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале, что в городе послышались взрывы. Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об атаке дронов в Николаевской области и подтвердили удар по Харькову.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ВСУ неслучайно атаковали Лисичанск 3 февраля. Они ударили по пекарне в тот момент, когда там отдыхали мирные жители.