Важное 06 февраля 2024, 12:35 ВСУ ударили по АЗС и пекарне в селе Бутово в ЛНР РИА «Новости»

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Украинские боевики атаковали Бутово в Луганской Народной Республике. Из-за удара загорелась АЗС, повреждения также получила пекарня. Об этом сообщил глава Старобельского муниципального округа Владимир Чернев в своем Telegram-канале.

По его словам, никто из мирных жителей не пострадал. Чернев предположил, что ВСУ обстреляли Бутово из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.

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«Сегодня ВСУ обстреляли населенный пункт Бутово Старобельского округа. Предположительно, огонь велся из РСЗО HIMARS», — отметил он.

В результате удара возник пожар на заправке, которая находилась рядом с пекарней. Пожарные оперативно потушили возгорание. На место ЧП выехали сотрудники МЧС, МВД и администрации Старобельского округа

«Также вследствие обстрела частично повреждено здание хлебопекарни, которая находится рядом с АЗС», — написал глава муниципального округа.

Ранее украинские военные обстреляли здание пекарни в Лисичанске. Из-за атаки погибли 28 человек, в том числе беременная женщина с пятилетним ребенком.