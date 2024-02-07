Мир 07 февраля 2024, 08:08 Взрывы раздались в Киеве и области Мэр Кличко: в Киеве раздались взрывы Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency/globallookpress

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В Киевской области прогремели взрывы. Об этом сообщило издание РБК-Украина. Кроме того, мэр Виталий Кличко заявил о взрывах в самом Киеве.

«Взрывы в городе. <…> Находитесь в укрытиях!» — написал он в Telegram-канале.

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Глава украинской столицы добавил, что работает система противовоздушной обороны.

Других подробностей о произошедшем нет.

О серии взрывов также информировали власти Харькова. По данным главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, ударов было как минимум четыре, пострадали объекты нежилой инфраструктуры. На месте работают оперативные службы.

На всей территории страны продолжает действовать воздушная тревога. Оповещения также звучат в подконтрольной Украине части ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В первую очередь, в 06:02, сирены зазвучали в Харьковской области. Через 15 минут это произошло в Полтавской, Запорожской и Сумской областях, а затем и в остальных регионах.