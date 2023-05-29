Мир 29 мая 2023, 03:27 Взрывы прогремели на окраинах Киева — СМИ «Зеркало недели»: взрывы прогремели на окраинах Киева и трех областях Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Серия взрывов раздалась на окраинах Киева после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели». Также взрывы слышны еще в трех областях страны.

Серия взрывов также раздалась в Кировоградской, Хмельницкой и повторно в Полтавской областях. Все это, как указано, произошло после объявления воздушной тревоги на всей территории Украины.

Реклама

Ранее украинские СМИ сообщили, что в ночь на 29 мая в Кременчуге Полтавской области и в Одессе также зафиксировали взрывы. Уже тогда на большей части территории Украины объявили воздушную тревогу.

В ночь на 29 мая военкоры сообщили, что ВС России наносят комбинированный удар по территории Украины. Движение беспилотников к целям зафиксировали в Киевской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях, отмечали военные корреспонденты.

Поздно вечером 28 мая мониторинговые каналы Украины заявили о вылете с территории России шести бомбардировщиков. В украинских СМИ начала распространяться паника в связи с этой информацией. Как сообщалось, предварительно ВКС России подняли в воздух четыре Ту-95МС и два Ту-22М3.