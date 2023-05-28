Спецоперация 28 мая 2023, 23:32 Поднятые в воздух бомбардировщики ВС России вызвали панику на Украине — СМИ «Царьград»: поднятые в воздух шесть бомбардировщиков ВС России вызвали панику на Украине Пресс-служба Минобороны

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Мониторинговые каналы Украины сообщили о вылете с территории России шести бомбардировщиков. В украинских СМИ начала распространяться паника в связи с этой информацией, сообщил «Царьград».

ВКС России, по предварительным данным, подняли в воздух четыре Ту-95МС и два Ту-22М3, указано в материале. Бомбардировщики держат курс к точкам потенциального запуска ракет. Информации о ракетных запусках и бомбардировках пока не поступало.

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Российские военные ранее нанесли удары по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области.

Также ВС России ударили по командно-наблюдательным пунктам 65-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области и Торецк в ДНР. За последние сутки противник потерял до 340 военных, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также САУ Krab польского производства на Донецком направлении, уточнили в Минобороны России.

В ночь на пятницу, 26 мая, военкоры сообщили о массированном ударе российских сил по территории Украины. По их данным, в воздух поднялись «стратеги» с базы Энгельс и готовились к полету с базы Оленья Ту-95.