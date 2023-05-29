Спецоперация 29 мая 2023, 01:10 ВКС России нанесли комбинированный удар по Украине — СМИ «РВ»: ВКС России начали наносить удары по областям Украины Пресс-служба Минобороны

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Комбинированный удар наносят по территории Украины. Воздушная тревога сработала во многих областях, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Стратеги вышли на пусковые рубежи и отправили ракеты к целям», — указано в сообщении.

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По данным военкоров, движение беспилотников к целям зафиксировали в Киевской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

Мониторинговые каналы Украины информировали о вылете с территории России шести бомбардировщиков. По предварительным данным, в воздух подняли четыре Ту-95МС и два Ту-22М3.

Пару дней назад ВС РФ осуществляли массированный удар по территории Украины. Также анонсировалась работа стратегических бомбардировщиков. Как писали военкоры, в небо поднимались «„стратеги“ с базы Энгельс».

По данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали командно-наблюдательные пункты подразделений 24-й и 65-й мехбригад ВСУ в Донецкой Народной Республике и в Запорожской области. Кроме того, ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Богодухова.