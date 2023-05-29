Мир 29 мая 2023, 02:13 Серия взрывов прогремела в Кременчуге и Одессе — СМИ ТСН: взрывы прозвучали в Кременчуге и Одессе Соцсети

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Серию взрывов зафиксировали в ночь на 29 мая в Кременчуге Полтавской области и в Одессе. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

Других подробностей ЧП не приводилось. Сейчас на большей части территории Украины объявили воздушную тревогу.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что минувшей ночью Киев испытал самую массированную атаку с начала СВО. На столицу страны отправили сразу 54 дрона. Мощные взрывы произошли в Киеве, Сумской, Житомирской и Черкасской областях.

В четырех областях Украины воздушную тревогу объявляли в воскресенье, 28 мая. Сирены звучали в Днепропетровской, Житомирской, Киевской и Сумской областях. Часть жителей Киевской области и еще семи регионов страны также осталась без света из-за проблем в энергосистеме.

Система противовоздушной обороны сработала в небе над Мариуполем и Волновахой. ВСУ нанесли удар по Мариуполю крылатыми ракетами Storm Shadow. Он пришелся по «Азовстали». Мэр города Олег Моргун сообщал, что в результате обстрела ВСУ никто не пострадал.