20 апреля 2024, 07:51
Взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги
«Общественное»: в Одессе зафиксировали взрыв
Звуки взрыва услышали в Одессе, в городе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены звучали Одесской и Николаевской областях, а также в подконтрольной Украине части Херсонской области.
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«Взрыв прогремел в Одессе», — указали в издании.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали Малоярославецкий район Калужской области. В результате удара повреждения получила энергетическая инфраструктура рядом с электроподстанцией. В тот же день российские средства противовоздушной обороны сбили несколько БПЛА над Рязанской областью. По словам губернатора региона Павла Малкова, в результате ЧП никто не пострадал.
Всего за ночь средства противовоздушной обороны ликвидировали 50 украинских беспилотников над восемью регионами России. Большую часть БПЛА уничтожили в Белгородской области — 26. Атаки дронов также произошли в Брянской, Курской, Тульской, Московской, Смоленской, Рязанской и Калужской областях.
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