Мир 20 апреля 2024, 07:51 Взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги «Общественное»: в Одессе зафиксировали взрыв

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Звуки взрыва услышали в Одессе, в городе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены звучали Одесской и Николаевской областях, а также в подконтрольной Украине части Херсонской области.

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«Взрыв прогремел в Одессе», — указали в издании.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали Малоярославецкий район Калужской области. В результате удара повреждения получила энергетическая инфраструктура рядом с электроподстанцией. В тот же день российские средства противовоздушной обороны сбили несколько БПЛА над Рязанской областью. По словам губернатора региона Павла Малкова, в результате ЧП никто не пострадал.

Всего за ночь средства противовоздушной обороны ликвидировали 50 украинских беспилотников над восемью регионами России. Большую часть БПЛА уничтожили в Белгородской области — 26. Атаки дронов также произошли в Брянской, Курской, Тульской, Московской, Смоленской, Рязанской и Калужской областях.