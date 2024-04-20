Происшествия 20 апреля 2024, 01:10 После взрыва БПЛА в Калужской области повредилась энергоструктура Губернатор Шапша: после взрыва БПЛА под Калугой повредилась энергоструктура Freepik

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Ночью после взрыва беспилотника в Малоярославецком районе Калужской области рядом с электроподстанцией незначительно повредилась энергетическая инфраструктура. Об этом заявил глава региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Оперативные службы находятся на месте и устраняют повреждения», — написал он.

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Ранее стало известно о двух пострадавших после атаки украинских БПЛА по Белгородской области. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, два человека получили ранения в Шебекино и в Разумном-71. Один из них отказался от госпитализации и получает амбулаторную помощь врачей. Другого положили в городскую больницу № 2.

Также 17 апреля российские системы ПВО сбили над небом Белгородской области 14 снарядов, выпущенных из украинских РСЗО Vampire.