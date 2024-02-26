Мир 26 февраля 2024, 23:12 Взрыв прогремел в Кривом Роге на Украине РИА «Новости»

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Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщило агентство «Укринформ».

Воздушную тревогу объявили в семи украинских регионах — в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.

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Ранее масштабную воздушную тревогу объявили во всех областях Украины. Украинские СМИ сообщили со ссылкой на ВСУ, что причиной объявления воздушной опасности стал зафиксированный взлет российского истребителя МиГ-31К — носителя баллистических ракет «Кинжал».

До этого украинский телеканал «Общественное» сообщил о новой серии взрывов в Харьковской области.

Несколько дней назад в в Харьковской и Днепропетровской областях Украины заметили огромные колонны ВСУ с оружием и техникой, которые двигались к линии боевого соприкосновения.