Важное 26 февраля 2024, 14:02 Воздушную тревогу объявили по всей Украине Сигналы воздушной тревоги сработали во всех областях Украины РИА «Новости»

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Масштабную воздушную тревогу объявили во всех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Изначально сирены сработали только в Харьковской области, но после сообщение об опасности распространили на всю страну.

Издание «РБК-Украина» со ссылкой на Воздушные силы ВСУ сообщило, что причиной объявления воздушной опасности стал зафиксированный взлет российского истребителя МиГ-31К — носителя баллистических ракет «Кинжал».

Журналисты отметили, что с этой ракетой системы противовоздушной обороны справиться не способны из-за сложной траектории движения.

В минувшее воскресенье, 25 февраля, военно-гражданские администрации Одессы и подконтрольного украинским властям Херсона сообщили о поврежденных взрывами инфраструктурных объектах.

Детонации произошли после объявления воздушной тревоги в населенных пунктах. Какие именно объекты получили повреждения, чиновники не уточнили.