26 февраля 2024, 14:02
Воздушную тревогу объявили по всей Украине
Сигналы воздушной тревоги сработали во всех областях Украины
Масштабную воздушную тревогу объявили во всех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Изначально сирены сработали только в Харьковской области, но после сообщение об опасности распространили на всю страну.
Издание «РБК-Украина» со ссылкой на Воздушные силы ВСУ сообщило, что причиной объявления воздушной опасности стал зафиксированный взлет российского истребителя МиГ-31К — носителя баллистических ракет «Кинжал».
Журналисты отметили, что с этой ракетой системы противовоздушной обороны справиться не способны из-за сложной траектории движения.
В минувшее воскресенье, 25 февраля, военно-гражданские администрации Одессы и подконтрольного украинским властям Херсона сообщили о поврежденных взрывами инфраструктурных объектах.
Детонации произошли после объявления воздушной тревоги в населенных пунктах. Какие именно объекты получили повреждения, чиновники не уточнили.
Украина
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