26 февраля 2024, 03:59
Новая серия взрывов раздалась в Харьковской области
Новую серию взрывов зафиксировали в Харьковской области, в регионе гудит сирена воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Харьковской области прозвучала серия взрывов», — написал телеканал в Telegram-канале.
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Ранее уже сообщилось о взрывах в городе. О них проинформировал глава Харькова Игорь Терехов. Воздушную тревогу объявили в 02:19 по московскому времени.
Ранее стало известно, что в Харьковской и Днепропетровской областях Украины заметили огромные колонны ВСУ с оружием и техникой. Они двигались к линии боевого соприкосновения. Также для переброски войск и техники Украина использует железнодорожный транспорт.
Взрывы
Украина
Харьков
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