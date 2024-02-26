Мир 26 февраля 2024, 03:59 Новая серия взрывов раздалась в Харьковской области РИА «Новости»

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Новую серию взрывов зафиксировали в Харьковской области, в регионе гудит сирена воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Харьковской области прозвучала серия взрывов», — написал телеканал в Telegram-канале.

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Ранее уже сообщилось о взрывах в городе. О них проинформировал глава Харькова Игорь Терехов. Воздушную тревогу объявили в 02:19 по московскому времени.

Ранее стало известно, что в Харьковской и Днепропетровской областях Украины заметили огромные колонны ВСУ с оружием и техникой. Они двигались к линии боевого соприкосновения. Также для переброски войск и техники Украина использует железнодорожный транспорт.