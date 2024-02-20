Спецоперация 20 февраля 2024, 09:04 Колонны ВСУ с оружием и техникой заметили под Харьковом Марочко: колонны ВСУ с вооружением и военной техникой идут в сторону фронта Ministry of Defense of Ukraine

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Большие колонны украинской армии с оружием и техникой заметили в Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.

«В Харьковской и Днепропетровской области отмечается увеличение трафика военных колонн противника. Движение идет в сторону ЛБС (линии боевого соприкосновения — прим. ред.)», — уточнил он.

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По его словам, украинские колонны идут в сторону ЛБС небольшими партиями — по 10-12 единиц. Продвигаются не только ночью, но и днем.

Также для переброски войск и техники ВСУ используют железнодорожный транспорт. А автомобили в городах сопровождают патрули со светозвуковыми устройствами.

Марочко уточнил, что техника на тралах находится в чехлах. По силуэтам она похожа на иностранную. Состояние колес и траков говорит, что техника довольно «свежая», резюмировал подполковник.

Российский разведчик с позывным Заря сообщал, что ВСУ перешли на оружие НАТО на Херсонском направлении. Он предположил, что советское оружие у украинских боевиков закончилось.