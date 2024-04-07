Мир 07 апреля 2024, 13:54 Взрыв на стрельбище в Тбилиси унес жизни двух человек МВД Грузии: 2 человека погибли и 4 пострадали при взрыве на стрельбище в Тбилиси Unsplash

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В Тбилиси произошел взрыв на стрельбище — погибли два человека и пострадали еще четверо. Об этом информировало МВД Грузии в Facebook*.

«На место происшествия прибыли сотрудники МВД, в том числе пожарные, представители патрульной и криминальной полиции», — говорится в сообщении.

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Пострадавших доставили в разные больницы. По данным ведомства, на месте происшествия «в настоящее время принимаются все необходимые меры».

Причина взрыва официально не сообщается. Однако, по данным канала Mtavari Arkhi, на улице Бочорма в частном стрельбище Battleground взорвался газовый баллон.

Накануне, 6 апреля, взрыв газового баллона произошел в жилом доме в Татарстане во время установки натяжного потолка. Возник пожар, огонь распространился на 80 квадратных метров. Погиб один человек, еще двое пострадали. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

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