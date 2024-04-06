Происшествия 06 апреля 2024, 23:40 Один человек погиб при пожаре в Татарстане после взрыва газового баллона Один человек погиб и двое пострадали после пожара из-за взрыва газа в Татарстане РИА «Новости»

Читать 360tv в

В результате пожара в двухэтажном жилом доме в Татарстане пострадали три человека, один из них скончался. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«В результате происшествия пострадали три человека, из них один погиб. На месте работают 40 специалистов и 12 единиц техники», — сказано в публикации.

Реклама

Пожар в городе Нурлат случился из-за хлопка газовоздушной смеси в жилом доме. Как сообщили спасатели, огонь распространился на первом и втором этажах. В здании обрушились наружные стены. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

По неуточненной информации, в одной из квартир взорвался газовый баллон во время установки натяжных потолков. Всего в доме зарегистрированы 22 человек, количество проживающих уточняют. В общеобразовательной школе № 3 подготовили пункт временного размещения.