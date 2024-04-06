Важное 06 апреля 2024, 22:58 Пожар начался после взрыва газа в жилом доме в Татарстане МЧС РФ: пожар начался после взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Татарстане

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Пожар начался в двухэтажном жилом доме города Нурлат из-за хлопка газовоздушной смеси. Об этом сообщил Telegram-канал МЧС России.

«Огонь охватил четыре квартиры на первом и втором этажах. Разрушены наружные стены. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано», — сказано в публикации.

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По предварительным данным, в одной из квартир при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон. В доме зарегистрированы 22 человека, число проживающих пока уточняют. Пункт временного размещения подготовили в средней общеобразовательной школе № 3.

Спасатели вытащили из-под завалов одного человека, а троих людей эвакуировали из подъезда. На месте ЧП работают 32 специалиста и 10 единиц техники.

Ранее стало известно о смерти пятерых членов семьи после взрыва газа и пожара в частном доме в Махачкале. С места происшествия госпитализировали троих детей и их родителей. Врачи диагностировали у них серьезные ожоги. В день ЧП скончались все дети, а на следующий день умерла их мать. Последним скончался глава семейства.