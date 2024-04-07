Криминал 07 апреля 2024, 10:59 Уголовное дело возбудили после взрыва газового баллона в Татарстане СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Татарстане Пресс-служба МЧС

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Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газового баллона в жилом доме в городе Нурлате в Татарстане, сообщили в пресс-службе Следкома России. В результате происшествия один человек погиб, двое пострадали.

Газовый баллон взорвался 6 апреля, когда в двухэтажном доме устанавливали натяжной потолок. Взрывом разрешило две стены, пожар охватил четыре квартиры на первом и втором этажах. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

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Один человек скончался, двое получили травмы. Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее часть жилого дома в Севастополе рухнула после взрыва газового баллона. Из подъезда эвакуировали троих детей и пятерых взрослых. По предварительной оценке, площадь разрушений составила около 50 квадратных метров.