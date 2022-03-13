Выживших людей нашли на месте массового убийства в ЛНР

На месте массового убийства мирных жителей украинскими войсками, в районе Попаснянской железной дороги, нашли выживших. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Луганские ополченцы обнаружили места массового убийства мирных жителей в ходе наступления на Попасную.

«Люди, по всей видимости, <…> либо использовались как живой щит, либо были просто расстреляны при отступлении украинскими войсками как свидетели, скажем так, преступлений Вооруженных сил Украины. Но факт остается фактом. Сейчас линия передовой от этого места сдвинулись буквально на сотню-другую метров, поэтому допуск к этому месту ограничен. Это не захоронения, это по факту расстрелянные тела. По информации наших подразделений, там есть еще выжившие», — сообщил Филипоненко.

По его словам, подразделения Народной милиции Луганской народной республики регулярно фиксируют на освобожденных территориях факты военных преступлений ВСУ в отношении мирных жителей Донбасса. В частности, это касается населения, находившегося на временно оккупированных Киевом территориях.

В Народной милиции отметили, что военные преступления не имеют срока давности, поэтому все виновные в геноциде мирного населения Донбасса понесут наказание.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что войска ЛНР закрепились в северных районах Попасной.