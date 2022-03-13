Минобороны показало на карте продвижение ВС РФ в ходе операции в Донбассе
Минобороны показало карту с новыми перешедшими под контроль ВС России районами Донбасса
Министерство обороны РФ показало карту с новыми районами Донбасса, которые перешли под контроль российских войск. Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине за сутки продвинулись на 14 километров, сообщили в оборонном ведомстве.
Российские военные установили контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское.
Эти территории показаны на обновленной карте, продемонстрированной в воскресенье на брифинге Минобороны РФ.
Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков также доложил, что войска ЛНР полностью блокировали Боровское и закрепились в северный районах Попасной. Луганские ополченцы также блокировали восточную и южную части Северодонецка.
С начала операции вывели из строя 3687 объектов украинской военной инфраструктуры. В том числе уничтожено 99 самолетов, 128 дронов, 1194 танка и других бронемашин, 121 РСЗО, 443 миномета и орудия артиллерии, а также 991 единица военной автотехники.
Ранее Минобороны показало уничтожение замаскированного командного пункта украинских нацистов под Киевом при ударе высокоточным снарядом «Краснополь».