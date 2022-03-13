ЛНР сообщила о систематических военных преступлениях ВСУ против мирных жителей

Подразделения Народной милиции (НМ) Луганской народной республики регулярно фиксируют на освобожденных территориях факты военных преступлений ВСУ в отношении мирных жителей Донбасса. В частности это касается населения, находившегося на временно оккупированных Киевом территориях, говорится в экстренном заявлении официального представителя НМ ЛНР Ивана Филипоненко.

«Отмечаем, что военные преступления не имеют срока давности, все виновные в геноциде населения Донбасса понесут заслуженное наказание», — заявил Филипоненко.

Также он сообщил, что НМ ЛНР обнаружила места массового убийства мирных жителей в районе Попаснянской железной дороги. Отступающие войска противника выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита. Оказывавшие сопротивление или пытавшиеся бежать были расстреляны.

Ранее стало известно, что боевики нацбатальона «Айдар» (запрещенная в России экстремистская организация) держали в заложниках около 300 человек в монастыре населенного пункта Никольское. ВС РФ освободили их из плена, пострадавших нет.