Луганские ополченцы обнаружили места массового убийства мирных жителей

Военные ЛНР вскрыли новые факты военных преступлений украинских нацистов. Луганские ополченцы в ходе наступления на Попасную обнаружили места массового убийства мирных жителей, сообщили в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

Места массового убийства мирных жителей обнаружили в районе Попаснянской железной дороги. В Народной милиции ЛНР заявили, что отступающие бандеровцы выгоняли людей из подвалов и использовали как живой щит. Тех, кто сопротивлялся или пытался сбежать, нацисты расстреливали.

В Народной милиции отметили, что военные преступления не имеют срока давности, поэтому все виновные в геноциде мирного населения Донбасса понесут наказание.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что войска ЛНР закрепились в северных районах Попасной.

Ранее 80-летний пенсионер из Луганска рассказал, как к нему домой ворвались нацисты, начали избивать и пытать ножами, требуя, чтобы он сдал своего сына-ополченца. Но пожилой пасечник ничего не сказал. Фашисты украли у него улья, забрали холодильник и угнали «Жигули».