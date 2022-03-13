Луганские ополченцы обнаружили места массового убийства мирных жителей
Военные ЛНР обнаружили места массового убийства мирных жителей при наступлении на Попасную
Военные ЛНР вскрыли новые факты военных преступлений украинских нацистов. Луганские ополченцы в ходе наступления на Попасную обнаружили места массового убийства мирных жителей, сообщили в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.
Места массового убийства мирных жителей обнаружили в районе Попаснянской железной дороги. В Народной милиции ЛНР заявили, что отступающие бандеровцы выгоняли людей из подвалов и использовали как живой щит. Тех, кто сопротивлялся или пытался сбежать, нацисты расстреливали.
В Народной милиции отметили, что военные преступления не имеют срока давности, поэтому все виновные в геноциде мирного населения Донбасса понесут наказание.
В Минобороны РФ ранее сообщили, что войска ЛНР закрепились в северных районах Попасной.
Ранее 80-летний пенсионер из Луганска рассказал, как к нему домой ворвались нацисты, начали избивать и пытать ножами, требуя, чтобы он сдал своего сына-ополченца. Но пожилой пасечник ничего не сказал. Фашисты украли у него улья, забрали холодильник и угнали «Жигули».