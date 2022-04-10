Выстрел украинских националистов по машине Красного Креста попал на видео

В Сети появилось видео уничтожения грузовика с белым тентом (то есть санитарной машины или машины с гуманитарной помощью) украинскими националистами. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

Судя по диалогу, который слышен на записи, националисты заметили, что машина «с крестом едет» (имелась в виду символика Красного Креста), но все равно выстрелили.

Ранее появилось видео, на котором ВСУ обстреляли жилые кварталы в Донецке. На ролике видно, что на месте удара загорелись дома.

Накануне Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела после обстрела республик Донбасса со стороны ВСУ. Пострадали мирные жители. Дело завели по факту «жестокого обращения с гражданским населением; применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации».

На освобожденной ранее территории в Мариуполе при обстреле с украинской стороны пострадали 13 мирных жителей — об этом стало известно вечером 9 апреля.