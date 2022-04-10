ВСУ обстреляли Еленовку

ВСУ утром обстреляли населенный пункт Еленовка. Об этом сообщило в Telegram представительство Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК) в Донецкой Народной Республике.

Обстрел зафиксировали в 08:10 со стороны Новомихайловки. По Еленовке выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра.

Накануне СЦКК ДНР сообщал о ракетных обстрелах Ясиновитой. В 21:10 в сторону населенного пункта было выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», затем, в 21:50, — еще 10.

Также вечером 9 апреля стало известно, что на освобожденной ранее территории Мариуполя в результате обстрелов ВСУ пострадали 13 мирных жителей: пять мужчин и шесть женщин. В результате обстрела Петровского района Донецка повреждения получило здание ясли-сада № 175 на улице Рубена Ибаррури.

СК РФ сообщил о возбуждении двух уголовных дел по факту гибели мирных жителей республик Донбасса. Ведомство продолжает расследовать все преступления ВСУ.