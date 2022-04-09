ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка из РСЗО «Град». Видео случившегося опубликовал Telegram-канал «Репортер Руденко V».

На видеозаписи видно, что на месте удара загорелись дома. Информации о пострадавших пока нет.

Военные продолжают обстрел города.

Ранее ВСУ в течение часа обстреливали три населенных пункта в ЛНР: Донецкий, Первомайск и Золотое-5. Об этом заявило представительство Совместного центра координации и контроля прекращения огня в ЛНР.