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    09 апреля 2022, 15:09

    ВСУ нанесли удар по жилым кварталам в Донецке — видео

    Редакция сайта 360°

    ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка из РСЗО «Град». Видео случившегося опубликовал Telegram-канал «Репортер Руденко V».

    На видеозаписи видно, что на месте удара загорелись дома. Информации о пострадавших пока нет.

    Военные продолжают обстрел города.

    Ранее ВСУ в течение часа обстреливали три населенных пункта в ЛНР: Донецкий, Первомайск и Золотое-5. Об этом заявило представительство Совместного центра координации и контроля прекращения огня в ЛНР.