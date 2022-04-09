СК возбудил два уголовных дела после обстрела ЛНР и ДНР украинской стороной

Жертвами обстрелов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ только за последние сутки стали 14 человек. Следственный комитет (СК) России сообщил, что по факту гибели мирных граждан заведено два уголовных дела. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«По новым фактам обстрелов населенных пунктов ЛНР и ДНР, в результате которых гибнут и получают ранения жители, не участвующие в вооруженном конфликте, возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ („Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации“)», — написали представители СК.

Обстрелы нанесли урон и городской среде. Снаряды ВСУ повредили 38 объектов гражданской инфраструктуры. Следи них — детское образовательное учреждение в Макеевке (ДНР), водозаборная станция в Стаханове и газопровод в Первомайске (ЛНР). Также есть пострадавшие: на всей территории Донбасса 38 человек получили ранения разной степени тяжести.

Ведомство продолжит расследовать все преступления ВСУ. Все виновные «будут установлены и привлечены к уголовной ответственности», сообщили в СК.

Ранее ведомство сообщило о расследовании трагедии в Краматорске. Ракета «Точка-У», выпущенная ВСУ, попала в здание вокзала. Падение снаряда унесло жизни порядка 50 человек. СК возбудил дела по части 1 статьи 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации») и 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»).