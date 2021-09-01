Читатели Fox News высмеяли Зеленского за ожидания от встречи с Байденом

Предстоящая встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского подверглась насмешкам со стороны американцев. По их мнению, президент США бросит Украину на произвол судьбы, как Афганистан, а Зеленского назвали идиотом за слепое доверие.

Встреча президентов США и Украины пройдет 1 сентября. Визит должен укрепить и расширить двусторонние отношения, а также подчеркнуть «железную» приверженность Соединенных Штатов безопасности и суверенитету Украины. Об этом заявили представители администрации, передает Fox News.

Ранее Зеленский и Байден дважды общались по телефону. Отмечается, что на этой встрече украинский президент также собирается затронуть вопрос о выводе войск США из Афганистана. Зеленский хочет убедиться, что Украина все еще может рассчитывать на защиту Штатов.

Читатели Fox News, похоже, совершенно не удивились беспокойству со стороны Зеленского.

«Больше никто не может доверять Байдену или США. Он все сломал. Удачи, мир. Тебе она понадобится», — написал dholl.

«Извини, Байден, ни один из наших союзников больше не доверяет США, и кто может их винить. НАТО пострадала, и потребуются десятилетия, чтобы восстановить ее, если это вообще возможно. Россия и Китай „трепещут“ от твоих пустых слов. Этого никогда бы не произошло, если бы Трамп был президентом», — поддержал stryder36785.

«Если у Зеленского есть здравый смысл, он должен последовать примеру Великобритании и отказаться от любых совместных предприятий с США, пока Байден находится в Овальном кабинете. Мне просто смешно, когда я вспоминаю предвыборные речи Байдена о „возвращении Америки“ на мировую арену, и теперь вижу происходящее в Афганистане вкупе с плачевным положением дел на нашей южной границе. <…> Я просто качаю головой и удивляюсь доверчивости американских избирателей, поверивших лжи Байдена», — заявил MarkK.

Пользователь с ником synsitter задался вопросом: «Зеленский действительно верит, что Байден не солжет ему прямо в лицо, а затем не ударит его ножом в спину?»

По мнению USLaw, президенту Украины в принципе ничего не нужно уточнять у Байдена. По его последним действиям очевидно, что ему плевать на Украину.

«Наблюдая за „мастерским“ подходом Байдена к ситуации в Афганистане, Зеленский будет идиотом, если допустит мысль о том, что Байден будет соблюдать хоть какие-то соглашения о безопасности», — подчеркнул libsbedangerous.

«Россия (Путин) смеется, когда слышит, что Байден и США поддержат Украину, поскольку США теперь заслужили статус трусов для всех своих союзников», — написал Ecduzit2020.

Пользователь zlittle также отметил, что Украине следует взглянуть на то, куда зашла «железная приверженность» Байдена Афганистану, а затем взглянуть на ноутбук Хантера Байдена. Это все говорит громче любых слов. Он заодно предположил, что большая часть обещанных Украине денег «может опять „случайно“ попасть в карман Джо».

«Мне 62 года, и за последние 40 лет я узнал одну вещь о Джо Байдене: это коррумпированный политик-карьерист», — добавил SlickOleBuzzard.

Встреча рассмешила и возмутила многих американцев. В обсуждении под статьей менее чем за 24 часа собралось более тысячи комментариев.