Американист Можегов объяснил отказ Байдена от пресс-конференции с Зеленским

Президент США Джо Байден отказался от совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским после переговоров в Вашингтоне, потому что он в принципе не любит подобные мероприятия. Это решение также связано со здоровьем пожилого главы Штатов. Об этом «360» рассказал историк-американист Владимир Можегов.

«Байден вообще, как мы видим, не дает совместных пресс-конференций. Я думаю, во многом это, конечно, с его здоровьем связано и с непредсказуемостью. Советники ему не советуют такие вещи делать», — объяснил собеседник.

Можегов добавил, что у Зеленского к Байдену есть масса вопросов, которые касаются отношений украинской стороны с Россией и Европой, однако для президента Соединенных Штатов сейчас не лучший момент их решать. Это связано с событиями в Афганистане, на фоне которых тема Украины для Байдена вообще потускнела. Американист подчеркнул, что у Зеленского может получиться сыграть в свою пользу на образовавшемся поле хаоса.

«Главный вопрос — давление на Россию, безусловно. <...> Ну и, конечно, материальная помощь Украине, экономика которой не справляется вообще ни с чем», — подытожил Можегов.

Байден примет Зеленского в Белом доме 1 сентября. Специалисты считают, что главными темами их переговоров станут урегулирование ситуации в Донбассе, последствия запуска газопровода «Северный поток — 2» и энергетическая безопасность Украины. Сразу после этой встречи президент США отправится на еженедельный экономический брифинг.