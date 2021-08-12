Байден-младший пожаловался проститутке на наркоторговцев. Репутации президента плевать на непутевого сына
Сын Байдена рассказал русской проститутке, что его ноутбук украли русские же наркоторговцы. Написало об этом британское издание со ссылкой на видео, которое оказалось в расположении редакции. Материал 2019 года, а речь в нем идет о событиях 2018. Репутации главы США это уже не навредит, уверены политологи.
Не в самом лучшем свете сына президента США выставило издание Daily Mail. В статье отметили, что в редакцию попала видеозапись 2019 года. На ней Хантер рассказывает якобы русской проститутке о краже его ноутбука. По его словам, компьютер у него похитили некие русские наркоторговцы, пока сам Хантер был под действием наркотиков в Лас-Вегасе в 2018 году. Тогда он 18 дней подряд устраивал дорогостоящие вечеринки в люксах местных отелей и, в итоге, потерял сознание в одной из горячих ванн.
«И они собирались уходить, и я проснулся. <…> Они не стали вызывать скорую. И сначала они не знали, мертв я или нет. <…> У них есть видео, где я делаю это. <… >У них есть видео, на которых я занимаюсь безумным сексом», — пояснил сын главы США.
При этом Хантер опасался, что его будут шантажировать, ведь он сам богат, а его отец на тот момент планировал стать президентом. Это уже третий утерянный сыном политика ноутбук, каждый из которых мог хранить конфиденциальную информацию о президенте Джо Байдене. Один их них Хантер отнес в ремонтную мастерскую, откуда компьютер бесследно пропал. После этого неизвестные опубликовали несколько телефонных разговоров сына политика. В одном из них он рассказывает об употреблении наркотиков в компании бывшего мэра Вашингтона Мэриона Бэрри. Еще один ноутбук, принадлежащий сыну президента, был изъят федеральными агентами во время обысков в офисе его друга, опального психиатра Кита Аблоу, в прошлом году.
Всем плевать?
Другие иностранные СМИ быстро распространили новость, опубликованную Daily Mail. Везде сын главы США был изображен в неприглядном свете. Не прошло это и мимо пользователей Сети. Одни из них не доверяют журналистам, несмотря на опубликованное видео, другие — говорят, что не станут голосовать за Байдена после этого случая.
«Он взрослый мужчина и может делать все, что хочет!» — написал один из пользователей Twitter.
«Daily Mail — единственное крупное СМИ, сообщающее об этом? И вы думаете, это реальная история?» — отметил другой.
«Почему это вообще важно?» — подчеркнул третий.
Не политика, а коммерция
Это действительно была большая история. Однако она даже на момент выборов в США не могла бы испортить мнение о Джо Байдене как о претенденте на пост президента. Об этом в разговоре с «360» заявил политолог Сергей Марков.
Степень политического противостояния оказалась настолько жестокой в США, что Байдена простили бы, даже если бы он был убийцей. Главное — чтобы он устранил политически неверного человека
То, что Daily Mail опубликовало эту новость именно сейчас, собеседник «360» связал с банальным отсутствием тем у издания в летний период. Марков назвал эту историю не политической, а коммерческой. Другой собеседник «360» — американист Малек Дудаков — заявил, что новый скандал с сыном Байдена вряд ли изменит отношение к семье: все слишком привыкли к выходкам Хантера.
«Это укладывается в канву того, что да, вот такой непутевый сын у Байдена, который в наркотическом угаре потерял свой ноутбук и теперь думает, что русские наркоторговцы его захватили и планируют его отца шантажировать. <…> Репутацию Байдена это никак не испортит», — заключил собеседник.