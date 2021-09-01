Зеленского сравнили с мальчиком из обслуги во время подписания документов в США

Офис президента Украины опубликовал фото Владимира Зеленского во время подписания документов в ходе его визита в США, вызвав противоречивые эмоции у жителей страны. Пользователи успели сравнить лидера страны с обслугой.

Снимок, который украинцы сочли унизительным, был опубликован в Facebook. В описании к фото сообщалось о том, что в присутствии Зеленского были подписаны два документа в энергетической отрасли. На фото президент Украины стоит в одиночестве позади участвующих в подписании документов.

В комментариях пользователи заметили, что даже сама формулировка «в присутствии президента Украины» уже звучит смешно.

«Унизительное какое-то фото. Президент стоит один, а от США нет никого», — написала одна из участниц обсуждения.

В ответ другой подписчик в шутку предположил, что в это время, видимо, все были заняты. Госсекретарь Энтони Блинкен был на закрытом совещании у президента США Джо Байдена, Виктория Нуланд тоже была занята, а все остальные разъехались по отпускам. Поэтому Зеленскому оставалось только сделать фото.

«Ой, а что, нашему президенту даже стула не предложили? Стоит, бедненький», — пожалел Зеленского Oleksandr Kravchenko.

Daria Sidorenko назвала президента официантом и выразила надежду, что он не перетрудился, пока вот так стоял.

«„В присутствии Зеленского“: стоит какой-то мальчик из обслуги и чего-то ждет, в то время как взрослые подписывают важные документы», — заметил еще один комментатор.