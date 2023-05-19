Мир 19 мая 2023, 18:32 Выдавшего ордер на арест Путина прокурора МУС объявили в розыск МВД России объявило в розыск прокурора МУС Карима Хана, выдавшего ордер на арест Путина РИА «Новости»

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Прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карима Хана объявили в розыск. Именно он выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Соответствующая карточка появилась в базе разыскиваемых МВД России, сообщило РИА «Новости».

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК (Уголовного кодекса — прим. ред.)», — написано в карте.

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В ведомстве уточнили, что Хан — уроженец Эдинбурга. Мужчине 53 года. Но по какой именно статье прокурора МУС объявили в розыск, не сообщили.

Ордер на арест российского лидера и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Белово МУС выдал в марте. Решение приняли по делу о якобы похищении детей с украинских территорий. Так в суде восприняли эвакуацию несовершеннолетних ребят из мест проведения боевых действий.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова уточнила, что РФ не является участником Римского статута. Поэтому государство не несет никаких обязательств по решениям МУС.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже предупреждал о том, что прокурора и трех судей МУС объявят в розыск. Зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев заявил, что решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Путина стало «политическим инструментом поджигателей войны».