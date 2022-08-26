«Вы украли выборы!» Неизвестный попытался сорвать выступление Байдена

Неизвестный попытался сорвать выступление президента США Джо Байдена, выкрикнув из толпы: «Вы украли выборы!». Видео распространилось в Сети.

Обвинение прозвучало, когда Байден рассуждал о политике республиканцев. Охрана попыталась задержать мужчину, но Байден отреагировал на происшествие со смехом и попросил отпустить кричавшего.

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа в Республиканской партии склонны считать, что на президентских выборах 2020 года его соперник Байден победил в результате фальсификации результатов голосования. Республиканцы надеются, что недовольство избирателей инфляцией обернется их победой на выборах этого года в Палату представителей и Сенат США.

Президентские выборы в Соединенных Штатах состоятся в 2024 году. СМИ сообщили, что Байден официально объявит о решении по участию в них после выборов в Сенат. Однако член палаты представителей от Демократической партии Кэролин Мэлони в одном из интервью заявила, что действующий американский президент больше баллотироваться не будет.

Популярность Джо Байдена у американцев невысока и продолжает падать.