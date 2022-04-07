Запрет на импорт российского угля в Евросоюзе вступит в силу в августе. Сегодня этот вопрос согласуют послы ЕС, передал ТАСС со ссылкой на Reuters.

Изначально эмбарго на российский уголь хотели принять с июля. Но введение запрета перенесли на месяц. Источник агентства сообщил, что решение об изменении срока приняли под давлением со стороны Германии.

Польша откажется от российского угля намного раньше. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий ранее заявил, что они полностью прекратят закупки угля из РФ в апреле или мае. Он выразил надежду, что уголь из Австралии, ЮАР или Колумбии продадут хотя бы по таким же ценам, как у России. Поляки не хотят платить еще больше. Моравецкий ранее призывал Евросоюз тоже отказаться от российского угля. К премьеру прислушались.

В Белом доме ранее признали невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа.

Зато Венгрия согласилась платить России за газ в рублях. Премьер-министр страны Виктор Орбан накануне сообщил, что для них нет никакой проблемы в том, чтобы перейти на оплату в рублях.