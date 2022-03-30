Польша окончательно откажется от российского угля в апреле–мае

Польша полностью перестанет покупать российский уголь в апреле или мае. Такое заявление сделал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

«Апрель, самое позднее май — будет полный отход от российского угля», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Премьер выразил надежду, что Польша будет импортировать уголь из других стран не дороже, чем из России.

«Уголь из Австралии, ЮАР или Колумбии не должен быть дороже. Мы сделаем все, чтобы это не ударило по кошелькам поляков, чтобы не платили больше, чем ранее», — отметил политик.

Министр климата и окружающей среды Анна Москва добавила, что для отказа от российского импорта Польша дополнительно должна закупить восемь миллионов тонн угля.

«Мы знаем, откуда и как его доставить», — заявила она.

О том, что Польша запретит импорт российского угля, ранее заявил пресс-секретарь кабмина страны Петр Мюллер.