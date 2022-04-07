Белый дом признал невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа

Быстрый отказ от российских нефти и газа невозможен, заявил в интервью телеканалу CNN заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

Соединенные Штаты предприняли ряд действий для запрета импорта углеводородов из России, отметил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома.

«Мы предприняли действия для запрета импорта российских энергоносителей в США. Это займет некоторое время», — заявил Сингх и добавил, что механизм уже запущен.

Америка намерена отобрать у России статус ведущего поставщика энергоресурсов, лишив ее доходов от экспорта нефти и газа, подчеркнул заместитель советника главы Белого дома.

Минэнерго США опубликовало статистику, по которой Америка с 19 по 25 марта продолжила ввозить российскую нефть, увеличив при этом поставки на 43% по отношению к предыдущему аналогичному периоду. В сутки в США поставляли до 100 тысяч баррелей.