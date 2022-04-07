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    07 апреля 2022, 04:30

    Белый дом признал невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа

    Белый дом: быстрый отказ от российских нефти и газа невозможен

    Полина Созыкина

    Быстрый отказ от российских нефти и газа невозможен, заявил в интервью телеканалу CNN заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

    Белый дом признал невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа

    Соединенные Штаты предприняли ряд действий для запрета импорта углеводородов из России, отметил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома.

    «Мы предприняли действия для запрета импорта российских энергоносителей в США. Это займет некоторое время», — заявил Сингх и добавил, что механизм уже запущен.

    Америка намерена отобрать у России статус ведущего поставщика энергоресурсов, лишив ее доходов от экспорта нефти и газа, подчеркнул заместитель советника главы Белого дома.

    Минэнерго США опубликовало статистику, по которой Америка с 19 по 25 марта продолжила ввозить российскую нефть, увеличив при этом поставки на 43% по отношению к предыдущему аналогичному периоду. В сутки в США поставляли до 100 тысяч баррелей.