ВСУ вновь обстреляли Ясиноватую из «Градов»

ВФУ выпустили пять ракет из БМП-21 «Град» в направлении населенного пункта Ясиноватая. Об этом сообщил в Telegram Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) ДНР. Обстрел зафиксирован в 06:50.

Также в 07:15 девять мин калибром 120 миллиметров выпущено по Петровскому району Донецка. В 07:30 ВСУ обстреляли населенный пункт Минеральное. По нему выпустили 10 мин калибром 120 миллиметров. Также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об обстреле Ясиноватой из «Града» СЦКК ДНР сообщал и 26 марта.

Ранее, 25 марта, Вооруженные силы Украины применили осветительные боеприпасы, из-за чего в небе над Донецком возникло странное свечение. Его появлению предшествовал взрыв. Жители испугались, что это фосфорная бомба (украинские нацисты уже применяли такие запрещенные виды вооружений).

Детский омбудсмен Донецкой народной республики 26 марта Дарья Морозова встретилась с иностранными журналистами у мемориала «Аллея ангелов» в Донецке и рассказала о детях, которые погибли в Донбассе.