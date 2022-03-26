ВСУ обстреляли Ясиноватую из «Града»

Вооруженные формирования Украины обстреляли населенный пункт Ясиноватая. По нему выпустили 40 ракет из БМ-21 «Град», сообщили в Telegram-канале Совместного цента контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР.

Обстрел зафиксировали в 5:55.

По данным СЦКК, Ясиноватую также обстреливали накануне в 16:20. Тогда по населенному пункту выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра.

Ночью ВСУ также обстреливали Петровский район Донецка (по нему попало четыре снаряда), Горловку (13 мин калибром 120 миллиметров) и Еленовку (восемь снарядов калибром 152 миллиметра).

Вечером 25 марта жителей Донецка напугало загадочное свечение в небе, напоминающее салют, которому предшествовал взрыв. Некоторые решили, что это фосфорная бомба (украинские нацисты уже применяли такие запрещенные виды вооружений). Представительство ДНР в СЦКК пояснило, что «салют» запустили украинские боевики. Они применили осветительные боеприпасы. Атака велась на Ясиноватском направлении.