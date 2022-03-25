СЦКК объяснил «осветительную люстру» в небе над Донецком

Поздним вечером в Донецке раздался мощный воздушный взрыв. Жители наблюдали в небе загадочное свечение, похожее на люстру, и сняли на видео. Согласно оперативным данным, этот жуткий «салют» в пятницу запустили украинские боевики, сообщил Telegram-канал представительства ДНР в СЦКК.

Пугающий салют озарил небо около 21:00. Глава администрации Горловки Иван Приходько опубликовал видео с загадочным свечением в донецком небе у себя в Telegram-канале.

«Очень похоже на осветительную люстру», — написал он.

По данным представительства ДНР при СЦКК, работали силы ПВО ДНР. А свечение в небе — осветительные боеприпасы, которые украинские силовики запустили на Ясиноватском направлении.

Жители Донецка, увидев сотни в небе огоньков, сильно перепугались, приняв это за фосфорную бомбу. Украинские нацисты уже применяли такие запрещенные виды вооружений. Об этом ранее говорил постпред России в ООН Василий Небензя. На заседании Совбеза он также подчеркнул, что бандеровцы размещают артиллерию и танки у детских садов и школ, прикрываясь женщинами и детьми.