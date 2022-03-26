«Военные преступления не имеют срока давности». Детский омбудсмен ДНР рассказала о погибших в Донбассе детях

Детский омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова о детях, которые погибли в Донбассе. Она встретилась с иностранным журналистами у мемориала «Аллея ангелов» в Донецке.

«Все военные преступления, каждая смерть документируется. Все виновные понесут ответственность, ведь военные преступления не имеют срока давности», — заявила она.

Как написал ТАСС, Морозова попросила сотрудников прессы рассказать всю правду о действиях украинских властей и не вырывать информацию из контекста. Она отметила, что ответственность за произошедшее лежит и на тех, кто умалчивал о боевых действиях в Донбассе, которые начались еще в 2014 году.

Ранее добровольно сдавшиеся военные ВСУ рассказали, что не были в курсе событий, которые происходили в Донбассе.

«Приезжал батальон „Правого сектора“*, подразделения „Правого сектора“* минометные, расчеты и работали в направлении Донецка. Ребята с позиций передавали, что они по нашим же и попадают», — рассказал военный Денис Щербаков.

Военнослужащий Евгений Луценко отметил, что узнал о том, что происходит, только когда сам побывал в Донбассе.

* «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России.