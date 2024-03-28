Мир 28 марта 2024, 22:54 ВСУ установили более пяти тысяч «зубов дракона» под Одессой ВСУ установили пять тысяч противотанковых заграждений в Одесской области РИА «Новости»

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Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило о строительстве более пяти тысяч противотанковых заграждений в Одесской области, известных как «зубы дракона». Информация об этом появилась в Telegram-канале управления.

«Более 5000 бетонных „зубов дракона“ установлено в Одесской области», — сказано в публикации.

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В ней также отметили, что областная госадминистрация продолжает расширять строительство фортификационных сооружений. В Одесской области роют траншеи, устанавливают блиндажи и другие укрытия, как для личного состава ВСУ, так и для техники. Окопы защищают от протекания гидроизоляцией, укрепляют древесиной и насыпью.

Ранее издание Politico сообщило, что Украине не хватает мин, чтобы выстроить новую линию обороны в зоне боевых действий, а также свежей дивой силы для комплектации опорных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский также признал, что ВСУ не выдержат крупное наступление армии России из-за того, что у украинских военных почти не осталось артиллерии.

По мнению профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, Украина не сможет сохранить нынешние границы, потеряв после нового наступления ВС РФ еще 40% своей территории.