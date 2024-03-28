Мир 28 марта 2024, 21:31 Украине предсказали новые территориальные потери Профессор Миршаймер: Украина отдаст четыре региона при новом наступлении России РИА «Новости»

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Сохранившиеся на сегодняшний день границы Украины сдвинутся еще дальше. После нового наступления российских войск страна потеряет еще 40% своей территории. Такой прогноз в интервью YouTube-каналу Firstpost сделал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Он пояснил, что ни о каких переговорах или заморозке конфликта речи сейчас не идет. Эксперт отметил, что Россия имеет значительное преимущественное в численном составе войск и объеме вооружений.

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«По итогу русские возьмут под контроль около 40% территории Украины. <…> По моим предположениям, я хочу подчеркнуть, что это мое мнение, что в результате они присоединят еще четыре области», — заявил Миршаймер.

Профессор оставил без ответа вопрос, о каких именно украинских регионах идет речь.

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что в действующее положение ВСУ не позволит сдержать крупное наступление российской армии, которое, по его прогнозу, начнется в ближайшие месяцы. Украинский лидер пояснил, что войска столкнулись с нехваткой артиллерии и боеприпасов.