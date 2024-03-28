Спецоперация 28 марта 2024, 10:39 Стало известно, что не хватает ВСУ для выстраивания новой линии обороны Politico: Украине не хватает мин для новых оборонительных рубежей РИА «Новости»

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Для выстраивания новой линии обороны в зоне боевых действий украинским военным не хватает мин. Об этом сообщила газета Politico.

По информации источника, ВСУ очень ограничены в удержании оборонительных позиций.

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«Украина лишилась стабильных поставок мин для новых укрепленных полос. ВСУ также недостает новой живой силы, чтобы укомплектовать опорные пункты должным образом», — отметили журналисты.

Также авторы материала напомнили, что киевский режим и ВСУ находятся под шквалом критики оппозиции, которая указывает им на слабое укрепление на фоне растущей боевой мощи российской армии.

Британские СМИ отмечали, что Вооруженные силы России нанесли очень мощные удары по ВСУ на протяжении всей линии фронта. Их назвали «весьма жесткими».

Военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что для выравнивания ситуации командование ВСУ перебросило резервы в район населенного пункта Часов Яр.