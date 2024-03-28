Мир 28 марта 2024, 20:27 «Помощь нужна сейчас». Зеленского напугало крупное наступление России Зеленский признал неготовность ВСУ к крупному наступлению России РИА «Новости»

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ВСУ не выдержат крупное наступление российской армии, так как у них почти не осталось артиллерии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News.

Зеленский предположил, что крупное наступление России начнется уже в ближайшие месяцы.

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«А до этого нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию, потому что партнеры иногда действительно рады, что мы это сделали. Нет, я говорю, что нам нужна помощь сейчас», — сказал глава Украины.

В интервью Зеленский также пожаловался, что у Вооруженных сил Украины почти не осталось артиллерии.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал стагнацию ВСУ на передовой. Чиновник обвинил в этой ситуации союзников, которые медленно и недостаточно снабжают украинскую армию.

В конце февраля глава ГУР Украины Кирилл Буданов анонсировал новое наступление ВСУ. По его словам, Украина в 2024 году будет копить силы и истощать российскую армию, чтобы в 2025-м провести новое контрнаступление.