Мир 24 мая 2023, 14:59 Запад уличили в непонимании последствий поставок F-16 на Украину Захарова заявила, что страны Запада не осознают последствий поставок F-16 на Украину U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Последствия поставок истребителей F-16 ВСУ для Запада трудно просчитать, США и ЕС не осознают, чем это может закончиться. Такое заявление сделала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Последствия абсолютно не просчитываемы западными партнерами», — отметила она.

Реклама

По словам дипломата, европейские политики идут в американском фарватере, не отдавая отчета, чем закончатся потом подобные эксперименты.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков напомнил, что любая техника Киева в зоне спецоперации является законной целью для России.

«Любая техника, <…> безусловно, представляет собой законную цель», — подчеркнул Рябков.

Он указал на недавнюю диверсию украинских боевиков в Белгородской области, уточнил ТАСС.

Ранее Запад уличили в сбыте F-16 Украине ради получения техники от США. По мнению дипломата, США и ЕС не смогут достичь никаких целей поставками истребителей F-16 Украине. Россия отреагирует на это однозначно: продолжением спецоперации.