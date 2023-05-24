Эксклюзив 24 мая 2023, 16:27 Успехи С-350 остудят горячее желание снабжать Украину истребителями F-16 Военный эксперт Михайлов: успехи С-350 — плохой сюрприз для Украины и ее кураторов U.S. Department of Defense

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Российский ЗРК С-350 «Витязь» сбил украинские самолеты в зоне СВО без участия оператора. Такой режим опробовали впервые в мире. Результаты стали плохим сюрпризом для западных кураторов Украины, которые собрались поставлять ВСУ истребители F-16, отметил в беседе с «360» военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.

Появление такого ЗРК у России в принципе стало неприятностью для Запада, но еще большее неудовольствие у спонсоров Украины, безусловно, вызовет тот факт, что комплекс способен в автоматическом режиме сбивать самолеты, подчеркнул Михайлов.

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По мнению эксперта, достаточно обширное применение С-350 в ходе СВО может изменить ситуацию как минимум в системе ПВО и в контексте прикрытия российских подразделений.

«Все зависит от количества. А качество мы уже показали. Наша техника — лучшая в мире. С-350 продемонстрировал невероятные для западной техники возможности — это огромный сюрприз для противника», — подчеркнул собеседник «360».

Михайлов напомнил, что Запад хочет продолжать накачивать Украину оружием — давать ей танки, истребители F-16. Но успешное применение ЗРК, вероятно, может заставить их задуматься о том, как будут развиваться события, если ВС России начнут применять такие комплексы в большем количестве, заключил специалист.

Госиспытания ЗРК завершили весной 2019 года. Летом глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что разработка С-350 окончена. В конце июня комплекс представили на форуме «Армия-2019». В конце декабря того же года первый комплект ЗРК поступил на вооружение.