Мир 28 февраля 2024, 15:03 Появились кадры взрыва украинского склада со снарядами с обедненным ураном Момент взрыва склада с обедненным ураном ВСУ попал на видео

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Взрыв украинского склада, на котором хранились снаряды с обедненным ураном, попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военное дело».

Склад находится в Хмельницком. По данным авторов канала, видео сняли еще в прошлом году.

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«На объекте хранились и полученные от „союзников“ снаряды с обедненным ураном», — уточнили в публикации.

По данным Минобороны, российские войска частично уничтожили украинские запасы снарядов с обедненным ураном в начале осени прошлого года. С 17 по 23 сентября 2023 года отечественные подразделения нанесли 12 ударов высокоточным оружием большой дальности и дронами по местам хранения боеприпасов и оружия ВСУ. Тогда и ликвидировали часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном противника.

В Хмельницкой области Украины взрывы прогремели также накануне. Из-за этого воздушную тревогу объявили сразу в трех областях республики.