Мир 29 февраля 2024, 00:02 Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Константиновка «Политика страны»: взрывы прогремели в Константиновке РИА «Новости»

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Серия взрывов прогремела в городе Константиновка на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны».

Перед этим в обоих регионах, а также соседних Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу. По данным Telegram-канала «Зеркало недели», сирены сработали из-за угрозы применения баллистического вооружения с востока.

Взрывы в Константиновке стали не единственными детонациями за последние несколько часов. Серия детонаций ранее произошла в Миргороде Полтавской области.

Днем накануне взрывы гремели в Харьковской области. По данным украинских СМИ, система противовоздушной обороны сбивала рой ударных беспилотников. Во всех регионах в этот момент работали сигналы воздушной тревоги.