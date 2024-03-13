13 марта 2024, 00:25
ВСУ пустили в бой снятые с памятников советские танки
Сальдо: ВСУ начали использовать в боях снятые с памятников танки
Вооруженные силы Украины начали использовать в бою бронетехнику, снятую с памятников. Об этом написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, это происходит из-за того, что российская артиллерия доминирует в контрбатарейной борьбе и эффективно уничтожает боевую технику ВСУ.
Реклама
«Безусловным лидером по числу уничтоженной украинской техники являются операторы „Ланцетов“. Например, вчера ими был уничтожен танк Т-55 — из-за дефицита на вооружение украинских формирований стали поступать образцы, снятые с памятников», — написал Сальдо.
За последние несколько дней российская армия уничтожила в зоне спецоперации большое количество техники НАТО, переданной ВСУ. В том числе: не менее четырех американских танков Abrams, шведская САУ Archer и две реактивных системы залпового огня HIMARS.
Памятники
ВСУ
Россия
НАТО
Украина
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
Танки
Реклама
Реклама